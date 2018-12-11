Новости версия для печати В Орле состоятся публичные слушания по планировке территории микрорайона Зареченский Слушания пройдут 20 декабря в мэрии Орла.



Раньше предполагалось на участке в районе школы №51 разбить парк. Однако район расширяется, строятся новые дома, жителей становится все больше и появился дефицит мест для школьников, поэтому парк решили заменить на пристройку к образовательному учреждению. Новое здание рассчитано на 400 учеников. Кроме этого, там планируют построить поликлинику.



Свое мнение по поводу перемен в планах жители смогут высказать 20 декабря. Начало публичных слушаний – в 17:00.





Мария Семак

11 декабря 2018 года







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