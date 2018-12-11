Новости версия для печати В праздничные дни чиновники некоторых подразделений орловской мэрии будут работать круглосуточно Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Муромский.



Круглосуточное дежурство установлено с 29 декабря и по 9 января. Организуется оно в целях обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских каникул. Вся информация о возможных авариях и чрезвычайных ситуациях будет в единую диспетчерскую службу Орла.





Мария Семак

11 декабря 2018 года







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