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Пора наряжать елки!Приобрести искусственные елки можно уже сейчас, а живой символ предстоящего праздника можно будет купить начиная с 16 декабря.
Живые ели и сосны, которые украсят жилища орловцев, привезены в основном из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.
Всего в городе организуют 26 елочных базаров.
Торговля живыми елями и соснами будет вестись по следующим адресам:
- ул. Пушкина, в районе дома № 20
- ул. Комсомольская, в районе дома №78-б (напротив)
- ул. Комсомольская, в районе дома № 106
- площадь Маршала Жукова
- ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
- пл. Юности
- пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
- пл. Комсомольская, в районе дома №77
- ул. Комсомольская, в районе дома №196
- ул. Комсомольская, в районе дома №242
- ул. Комсомольская, в районе дома №356
- ул. Комсомольская, в районе дома №384
- ул. Планерная, в районе дома №69
- ул. Блынского, в районе дома №2
- ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
- ул. Раздольная, в районе дома №86
- ул. Полесская, в районе дома №53
- ул. 8 Марта, в районе дома № 19
- ул. Приборостроительная, в районе дома №44
- ул. Октябрьская, в районе дома №120
- Наугорское шоссе, в районе дома №48
- ул. 5-го Августа, в районе дома №19
- ул. 3-я Курская, в районе дома №2
- ул. Московская, в районе дома №112
- ул. Комсомольская, в районе дома №231
- ул. Машкарина, в районе дома №10
Еще три торговых площадки пока остались не востребованы, если у предпринимателей есть желание занять территорию, то они могут обратиться в мэрию, в отдел потребительского рынка.
Стоит отметить, что размещение елочных базаров в Орле без заключенного договора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.