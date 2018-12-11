Новости версия для печати Пора наряжать елки! Приобрести искусственные елки можно уже сейчас, а живой символ предстоящего праздника можно будет купить начиная с 16 декабря.



Живые ели и сосны, которые украсят жилища орловцев, привезены в основном из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края.



Торговля живыми елями и соснами будет вестись по следующим адресам: ул. Пушкина, в районе дома № 20

ул. Комсомольская, в районе дома №78-б (напротив)

ул. Комсомольская, в районе дома № 106

площадь Маршала Жукова

ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)

пл. Юности

пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)

пл. Комсомольская, в районе дома №77

ул. Комсомольская, в районе дома №196

ул. Комсомольская, в районе дома №242

ул. Комсомольская, в районе дома №356

ул. Комсомольская, в районе дома №384

ул. Планерная, в районе дома №69

ул. Блынского, в районе дома №2

ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)

ул. Раздольная, в районе дома №86

ул. Полесская, в районе дома №53

ул. 8 Марта, в районе дома № 19

ул. Приборостроительная, в районе дома №44

ул. Октябрьская, в районе дома №120

Наугорское шоссе, в районе дома №48

ул. 5-го Августа, в районе дома №19

ул. 3-я Курская, в районе дома №2

ул. Московская, в районе дома №112

ул. Комсомольская, в районе дома №231

ул. Машкарина, в районе дома №10 Еще три торговых площадки пока остались не востребованы, если у предпринимателей есть желание занять территорию, то они могут обратиться в мэрию, в отдел потребительского рынка. Всего в городе организуют 26 елочных базаров.Еще три торговых площадки пока остались не востребованы, если у предпринимателей есть желание занять территорию, то они могут обратиться в мэрию, в отдел потребительского рынка. Стоит отметить, что размещение елочных базаров в Орле без заключенного договора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.





Мария Семак

11 декабря 2018 года







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