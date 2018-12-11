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Пора наряжать елки!

Приобрести искусственные елки можно уже сейчас, а живой символ предстоящего праздника можно будет купить начиная с 16 декабря.

Живые ели и сосны, которые украсят жилища орловцев, привезены в основном из Калужской, Пензенской и Брянской областей, Пермского края. 
 
Всего в городе организуют 26 елочных базаров.

Торговля живыми елями и соснами будет вестись по следующим адресам:
  • ул. Пушкина, в районе дома № 20
  • ул. Комсомольская, в районе дома №78-б (напротив)
  • ул. Комсомольская, в районе дома № 106
  • площадь Маршала Жукова
  • ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
  • пл. Юности
  • пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
  • пл. Комсомольская, в районе дома №77
  • ул. Комсомольская, в районе дома №196
  • ул. Комсомольская, в районе дома №242
  • ул. Комсомольская, в районе дома №356
  • ул. Комсомольская, в районе дома №384
  • ул. Планерная, в районе дома №69
  • ул. Блынского, в районе дома №2
  • ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
  • ул. Раздольная, в районе дома №86
  • ул. Полесская, в районе дома №53
  • ул. 8 Марта, в районе дома № 19
  • ул. Приборостроительная, в районе дома №44
  • ул. Октябрьская, в районе дома №120
  • Наугорское шоссе, в районе дома №48
  • ул. 5-го Августа, в районе дома №19
  • ул. 3-я Курская, в районе дома №2
  • ул. Московская, в районе дома №112
  • ул. Комсомольская, в районе дома №231
  • ул. Машкарина, в районе дома №10
Еще три торговых площадки пока остались не востребованы, если у предпринимателей есть желание занять территорию, то они могут обратиться в мэрию, в отдел потребительского рынка.
 
Стоит отметить, что размещение елочных базаров в Орле без заключенного договора влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лицот 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лицот 30 до 50 тыс. рублей.



Мария Семак
11 декабря 2018 года

 


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