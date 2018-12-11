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Минувшим вечером в Орловском районе в аварии погиб водитель внедорожника

Автомобиль слетел с трассы и опрокинулся в кювет.

Несколько вмятин, несколько царапин, одно разбитое стекло - внедорожник «Ниссан» при опрокидывании почти не пострадал. В отличие от своего водителя. По всей видимости, мужчина в момент последнего полуоборота машины, выпав через разбитое окно, угодил под стойку. Страшная травма головы не оставляла шансов на выживание.
Инна Можарова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «На 12-м километре автодороги Орел – Брянск произошло ДТП. ПО предварительным данным установлено, что автомобиль «Ниссан» двигался по данной автодороге со стороны Орла в направлении города Брянска и по неустановленным причинам допустил съезд в кювет. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Пассажир находился в удовлетворительном состоянии, от медицинской помощи отказался».
По словам пассажира «Ниссана», он уцелел благодаря ремням безопасности.




Иван Суверин
11 декабря 2018 года

 


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