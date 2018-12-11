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Специалисты «Рособрнадзора» впервые за десятилетие проводят плановую проверку в Орле

Особое внимание будет уделено вопросам организации сдачи и подготовки к ГИА и ЕГЭ. Это касается среднего и общего образования. А вот ситуацию с высшим - обсудили на совете ректоров. Главная тема - коррупция.

Заседании совета ректоров вузов Орловской области прошло во Дворце молодежи Орловского государственного аграрного университета им. Н. В. Парахина.

Перед заседанием совета состоялся своеобразный смотр проектов орловских вузов. Так, молодые ученые из Орловского ГАУ представили свою альтернативу вездесущему пластику, создав эко-посуду. Главное ее преимущество - в течение 45 дней она полностью разлагается в природе. Кстати, уже разработаны тарелки, которые можно съесть – по вкусу напоминают хлебцы. Ведется работа и над эко-упаковкой. На выставке также были представлены проекты, связанные с электричеством, и архитектурные решения, которые могут найти свое воплощение в ближайшем будущем.

Темы сегодняшнего дня обсуждали уже на заседании совета ректоров. Одна из них касалась коррупции в высших учебных заведениях.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Для области среднее, среднее профессиональное и высшее образование - приоритетное направление. Не будет качественного образования, не будет у нас возможности удержать молодых, не будет возможности привлечь инвестиции и технологии в регион. Сегодня вопрос коррупционной составляющей, а именно понятие коррупции, для мены гораздо шире, нежели трактует уголовный кодекс. Это и создание условий, способствующих коррупции, в том числе». 
Коррупция и объективность. Как связаны эти два понятия? Наверное, чтобы избежать первого, стоит наладить второе. С проверкой в регион впервые за десятилетие приехали специалисты «Рособрнадзора». Педагогических работников ждут аттестации, школьников - контрольные, оценят уровень среднего и общего образования. Об этом говорилось на рабочей встрече уже в кабинете губернатора.
Прасковья Смирнова, заместитель начальника управления «Рособрнадзора»: «Зачастую по одиннадцатому классу мы видим плачевные результаты - когда вроде бы дети хорошо учились в среднем звене, а сдать государственную итоговую аттестацию не могут. И это очень плохо. Это говорит о том, что мы необъективно подходим к системе образования, к оцениванию».
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы видим потребность в целевой подготовке, это касается и среднего образования, и средне-профессионального образования, выходим в этом на новый уровень, эту задачу для себя ставим».
Губернатор акцентировал внимание на необходимость целевой подготовки учащихся профессиональных образовательных организаций путем заключения контракта с работодателем. Также Андрей Клычков рассказал об инициативе региона по реализации федерального проекта, направленного на поддержку сельских учителей «Земский учитель», по аналогии с программой «Земский доктор».

Проверка «Рособрнадзора» в Орловской области проводится в рамка выполнения ежегодного плана работы органов государственной власти и продлится до 14 декабря.




Анна Вайсергисер
11 декабря 2018 года

 


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