Новости версия для печати В одной из орловских школ работает «фабрика» по производству новогодних игрушек Ученики школы № 30 лепят их из глины.



Кружок ведет педагог дополнительного образования Игорь Кожанчиков. В детстве он и сам любил лепить, правда, из пластилина. А вот глину открыл для себя уже на пенсии. И теперь каждый год для своих воспитанников этот пластичный природный материал заготавливает сам.



Лепить из глины плешковские игрушки, свистульки, глиняные картины, а в преддверии праздника и елочные украшения детям очень нравится. Правда, за одно занятие до конца довести работу невозможно. Изделие должно подсохнуть, пройти обжег в печи, а затем его распишут красками. Раскрашивать глиняные игрушки - работа не менее интересная, чем лепка. Для росписи подходит как самая дешевая гуашь в смеси с клеем ПВА, так и дорогие акриловые краски.



Школьники уже сделали много ангелочков, домиков, елочек, снежинок и фигурок животных. Учитывая, что наступающий 2019 - год Земляного кабана, игрушки из глины, как на елку, так и в качестве сувенира, сейчас в самом тренде.



Подробнее о глиняных елочных игрушках смотрите сегодня в 21:00 в программе «Все в дом» на канале Россия 24.









Татьяна Тимохина

11 декабря 2018 года







На главную страницу





