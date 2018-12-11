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Сегодня в Орловском районе официально открылся новый тепличный комплекс

Теперь в марте 2019 года на столах орловцев появятся свежие томаты, выращенные в регионе.

Агропромышленная компания «Кумир» еще в 2014 году подписала инвестиционное соглашение с правительством Орловской области о создании комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте. Сегодня это 150 новых рабочих мест, уже трудоустроены жители поселка Знаменка, которые еще на момент строительства всеми силами помогали как можно быстрее дать старт комплексу 21 века. 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С руководителем предприятия мы обсуждали не только вопросы выращивания овощей, но и гораздо более глобальные проекты. Здесь самый главный вывод - оказывается содействие и создаются все условия, только нужно поставить перед собой цели и задачи. А цель простая - создание рабочих мест, привлечение инвестиций и оказание содействия тем людям, которые хотят работать».
До конца года планируется открыть еще один тепличный комплекс в Болховском районе, а в начале следующего - в Новосильском. Сейчас объекты находятся в стадии проверки. Совокупный итог производимой продукции, закроет весь овощной рынок Орловской области и позволит выходить на другие регионы. Общий объем первой очереди трех комплексов составит более 20 гектаров земли.





Всеволод Трифонов
11 декабря 2018 года

 


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