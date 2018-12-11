Новости версия для печати Совещание в городской администрации Уборка города от снега. Приготовления к новогодним праздникам.



На рабочем совещании уборка города от снега вновь тема номер один. Александр Муромский, в связи с установившейся плюсовой температурой, на особенном контроле попросил держать остановочные павильоны, возле которых сейчас образовались лужи. Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Ситуация непростая. Связано это с тем, что осадки практически не прекращались, работали теми силами и средствами, которые у нас имеются. Мы сделали максимально возможное - коллапс не допущен. Трудности, которые были на предприятии, сейчас устраняются. Работаем». Жители города в социальных сетях не перестают высказывать свое недовольство и в отношении работы перевозчиков общественного транспорта, особенно в вечернее время. Работы ведутся, меры принимаются - заверил присутствующих Николай Ванифатов. Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Рейды проводились в отношении вечернего обслуживания населения. По трем предпринимателям, осуществляющим пассажирские перевозки, были обнаружены нарушения. Предпринимателям выставлена претензия в рамках контракта». Несмотря на оттепель, Орел уже активно готовится к Новому году. Украшенные зимние красавицы уже радуют жителей города. Активно идет установка новогодних домиков в центре Орла, которые орловские товаропроизводители смогут использовать для торговли горячими напитками, хлебобулочными изделиями и закусками. Эти объекты были переданы безвозмездно правительством Москвы, сообщает сайт городской администрации Но и на этом сюрпризы не закончатся. Как сообщил замглавы администрации Олег Минкин, в Орле будут установлены еще две искусственные елки, а также четыре арки с часами и три световых фонтана. Несколько новогодних арок украсят бульвар Победы. Будет установлен и огромный новогодний шар диаметром три с половиной метра. Старт новогодним мероприятиям, а именно открытие катка, будет дан 21 декабря на центральной площади в 15 часов. И вплоть до 14 января каждый день будет сопровождаться праздничной и развлекательной программой. Екатерина Данилевская, начальник управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта: «Для комфортного пребывания жителей в центре города и для участия их в праздничных мероприятиях было принято решение установить домики-павильоны. Работы по установке домиков уже завершаются. Мы планируем, что там разместятся различные тематические площадки».









Юлия Опанасюк

11 декабря 2018 года







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