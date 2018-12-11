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Орловский областной суд поставил точку в громком процессе о двойном убийстве, которое произошло в январе этого года

Обвинительный приговор выслушал Андрей Колесов.

Благополучный двор и благополучный дом. С этой картиной совсем не вяжутся страшные подробности, которые стали известны следствию и суду. 
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Установлено, что 15 января подозреваемый приехал к потерпевшей домой и хотел дождаться ее мужа, чтобы обсудить с ним рабочие вопросы. Женщина не желала, чтобы подозреваемый ожидал ее мужа в квартире и настойчиво предложила ему покинуть помещение. Злоумышленник в ответ на просьбу женщины схватил нож и нанес ей множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте. В этот момент в дверь позвонил знакомый семьи, который приехал отдать денежный долг. Подозреваемый открыл ему дверь и впустил в квартиру, после чего также нанес ему множественные ножевые ранения».
Первым на месте кровавой драмы оказался муж потерпевшей. Он и вызвал полицейских.
Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что к убийству может быть причастен гражданин 1989 года рождения - знакомый жертвы. Он был задержан в ту же ночь». 
Скрываясь с места убийства, преступник прихватил с собой сотовый телефон и драгоценности потерпевшей. Но уже очень скоро ему пришлось вернуться туда вновь - в качестве подозреваемого. Суд поддержал позицию гособвинения.
Елена Черникова, старший прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Орловской области: «Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал Колесова виновным в совершении двойного убийства с особой жестокость, сделано это было с целью скрыть другое преступление. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. После отбывания основного наказания Колесову назначено отбывать дополнительное наказание в виде ограничения свободы».
Не исключается, что от Колесова и его защиты последует кассация, в прокуратуре также намерены изучить приговор на предмет законности и обоснованности.





Иван Суверин
11 декабря 2018 года

 


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