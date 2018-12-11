Новости версия для печати Сироты - студенты орловских вузов и ссузов получат дополнительную материальную поддержку Речь идёт о деньгах на питание. Сейчас такие студенты получают готовые сухпайки.



Предложение было рассмотрено сегодня на выездном заседании комитета по образованию и культуре Облсовета. Народные избранники предлагают обеспечивать студентов средствами на питание, включая выходные и праздничные дни. Деньги будут поступать ребятам на банковские карты. На одного человека предусмотрено 180 рублей в день. Также депутаты обсудили механизмы поощрения учителей орловских школ, задействованных в проведении основного госэкзамена для девятиклассников и ЕГЭ для выпускников.





Антон Киселёв

11 декабря 2018 года







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