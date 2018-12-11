Новости версия для печати Сохраняя традиции древнего промысла Несколько веков тому назад в деревне Плешково в Ливенском районе местные жители создали свою традиционную игрушку. Деревни давно нет на карте, но промысел живет. Центр народного творчества совместно с краеведческим музеем открыл областную выставку плешковской игрушки.



В этот раз вместе с именитыми народными мастерами Натальей Фроловой и Еленой Сапрыкиной свои работы выставили юные участники кружков декоративно-прикладного творчества из Ливен и стрелецкой школы.



Народный промысел живет теперь и в руках совсем юных. Самым талантливым из них будут вручены грамоты за умелую лепку в лучших традициях плешковской игрушки. В этот раз вместе с именитыми народными мастерами Натальей Фроловой и Еленой Сапрыкиной свои работы выставили юные участники кружков декоративно-прикладного творчества из Ливен и стрелецкой школы.Народный промысел живет теперь и в руках совсем юных. Самым талантливым из них будут вручены грамоты за умелую лепку в лучших традициях плешковской игрушки. Совместная выставка мастеров и учеников - часть долговременного проекта по сохранению народных традиций. Выставка завершает серию проектов, конкурсов и мастер-классов, которые были посвящены популяризации плешковского промысла. На выставке также представлены и старинные гончарные изделия. Валентина Черногурова, специалист областного центра народного творчества: «Это изделия гончаров середины 19 века, которые раньше жили в Плешково, крутили горшки, формовали кирпичи, из которых до сих пор значительная часть зданий в Ливнах сооружена из плешковского кирпича». Кирпичи на выставке тоже были. Но главные герои выставки, конечно же, игрушки: лошадки, петушки, уточки - исконные забавы орловских ребятишек. Плешковская игрушка славится, как известно, своей чудесной глиной, которая поблескивает от кусочков слюды. А корни игрушки, как говорит народный мастер России, Наталья Фролова уходят даже не в позапрошлое столетие. Плешковская барыня, к примеру, пришла из глубины веков, правда, руки ей придумали позже. Наталья Фролова народный мастер России: «Еще три тысячи лет назад во времена трипольской культуру делали похожие игрушки - лицо очень похоже, сделано защипами, как у плешковской игрушки, и тоже у них были обрублены руки. А крестьяне - народ ушлый, им надо было каким-то образом игрушку использовать, и они приноровились свисток вставлять». Народные мастера очень рады тому, что есть возможность передать секреты промысла молодым, и живут надеждой на то, что плешковская игрушка останется на Орловщине навсегда. А забавы-свистульки станут еще одной ниточкой, которые связывают поколения. Выставка «В каждой деревушке своя глина и игрушки» будет открыта целый месяц.









Эва Стасюлевич

11 декабря 2018 года







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