Новости версия для печати Орловцы осваивают скиппинг В 2018 году был установлен новый рекорд России в скиппинге в дисциплине «выносливость». В течение одного часа 50-летняя Светлана Головачева из Нижнекамска совершила 11 300 прыжков. Орловцы пока не могут похвастаться такими достижениями, но есть у них и свои рекорды.



Прыжки через скакалку давно переросли детское увлечение. Сейчас скиппинг - это сложный вид спорта, освоить который не так просто, как кажется. Здесь есть элементы гимнастики, акробатики и даже танцев. Орловские спортсмены - постоянные участники турниров разного уровня. На этот раз они с успехом показали «фигуры высшего пилотажа» в Ростове. Даяна Михейкина, участница команды «Прыжок в жизнь»: «Мне очень понравилось мое выступление в «спринте», так как я установила для себя новый рекорд - 70 прыжков под правую ногу. Могла бы выступить лучше в двойных прыжках, так как отстала от первого места всего на один двойной». Скорость, фристайл, дабл-дач, "китайское колесо" - это далеко не полный список дисциплин скиппинга. Этот яркий и демократичный вид спорта привлекает к себе разных людей. Не действуют здесь и некоторые расхожие спортивные стереотипы. Сергей Кузнецов, скиппер: «Скиппинг - он не только для девочек, но и для мальчиков, потому что там есть такие элементы, что не каждый мужчина выполнит». Орел - одна из баз развития скиппинга в России. Их пока немного: спортивную скакалку активисты приносят в массы только в крупных городах, таких как Ростов и Москва. Точкой притяжения любителей спортивной скакалки в нашем городе является Орловский государственный университет. Семь лет назад в стенах вуза была образована команда «Прыжок в жизнь». Начав с занятий в коридорах, спортсмены достигли уровня международных турниров. Не стоит на месте и развитие самого вида спорта. Валерий Бойко, руководитель команды «Прыжок в жизнь»: «Сейчас у нас есть спортивный зал, мы проводим соревнования школьные, всероссийские, проводим спартакиады среди средних специальных заведений, в рамках всероссийской Гимназиады. Проходит Чемпионат России и разных областей. Можно сказать, что роуп-скиппинг развивается. Не будем говорить, что очень ярко и широко, но развитие есть. И это уже радует». Начать заниматься скиппингом можно в любом возрасте. Так, совсем юные орловцы постигают азы этого сложного вида спорта в специальных секциях. Подобные занятия есть в двух детских садах города. Довольны занятиями и родители. Екатерина Новикова, мама юных спортсменок: «Я привожу своих дочек - Анюту и Машу. О скакалке мы узнали в детском саду. Есть секция в детском саду №91. Понравилось, решили прийти сюда, в университет». Из множества видов спорта каждый человек может выбрать себе по душе. Но если мама и папа хотят заниматься вместе даже с самым маленьким ребенком, скиппинг - лучшее решение.









Анастасия Дорохова

11 декабря 2018 года







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