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вторник
11.12.2018
19:54:22
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В этом году в Орловской области было зарегистрировано около 600 наркопреступленийСегодня на заседании антинаркотической комиссии области были названы «региональные» цифры, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В этом году в Орловской области было зарегистрировано около 600 наркопреступлений. 381 было связано со сбытом наркотиков. Всего правоохранители изъяли почти 95 кг наркотических и психотропных веществ. Больше половины из них - марихуана. И почти 45% - синтетические наркотики.
Кстати, накануне в Дмитровском районе возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в том, что он вырастил и хранил коноплю. У мужчины изъяли 56 граммов наркотического вещества и 72 куста конопли.
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