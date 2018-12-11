Новости версия для печати В этом году в Орловской области было зарегистрировано около 600 наркопреступлений Сегодня на заседании антинаркотической комиссии области были названы «региональные» цифры, связанные с незаконным оборотом наркотиков.



В этом году в Орловской области было зарегистрировано около 600 наркопреступлений. 381 было связано со сбытом наркотиков. Всего правоохранители изъяли почти 95 кг наркотических и психотропных веществ. Больше половины из них - марихуана. И почти 45% - синтетические наркотики. Кстати, накануне в Дмитровском районе возбудили уголовное дело против местного жителя, которого подозревают в том, что он вырастил и хранил коноплю. У мужчины изъяли 56 граммов наркотического вещества и 72 куста конопли.





Татьяна Напольских

11 декабря 2018 года







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