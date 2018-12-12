Новости версия для печати Сегодня в Орле прошло торжественное собрание, посвященное 25-летию со дня принятия основного закона Российской Федерации - Конституции Главными участниками собрания стали те, чей вклад в развитие Орловской области неоспорим.



На торжественном собрании, которое прошло в областной администрации, были вручены государственные и региональные награды, почетные звания. Девять человек получили медаль «75 лет освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков», почетные грамоты и благодарственные письма от президента. Отметили и юных орловцев - тех, кто показывает отличные результаты в учебе и спорте. Они получили свой главный документ - паспорт. Подобные мероприятия проходят ежегодно. Сегодня в числе награжденных была и заслуженный тренер России Клавдия Наумова. Клавдия Наумова, заслуженный тренер России: «Для меня, наверное, это самый счастливый момент в жизни - получить столь высокую награду от любимого президента Владимира Владимировича Путина. Я обещаю, что никогда не буду аутсайдером. Я буду всегда в лидерах, я буду стараться поднять еще выше знамя спортивной Орловщины». Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Анна Вайсергисер

11 декабря 2018 года







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