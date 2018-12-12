Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Своё - орловское. Сегодня был открыт тепличный комплекс. Выращенные там томаты появятся на прилавках магазинов уже в марте будущего года.

- Заслужили! Сегодня жители региона получали награды.

- 99 ударов ножом. Областной суд приговорил жестокого убийцу к 18 годам колонии строгого режима.

- Подарок поклонникам классической музыки. В Орловском музыкальном колледже начались «Рождественские вечера».

- Турнир, где нет проигравших. Сегодня чествовали людей с неограниченным желанием жить активной жизнью.



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Вести-Орёл

11 декабря 2018 года







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