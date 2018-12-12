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Осторожно! Опасный лед!

Предельно осторожными стоит быть любителям зимней рыбалки. Следует помнить, что безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее семи сантиметров, дистанция между людьми – пять-шесть метров друг от друга. Если лед трещит под ногами, то выходить на него нельзя.

Особое внимание вопросам безопасности должны уделить родители. Дети не должны находиться у водоемов без присмотра. Близятся зимние каникулы и инспекторы советуют не жалеть времени, а регулярно проводить с детьми беседы о правилах поведения на улице зимой.