Новости версия для печати В Орловской области продолжается хоккейный турнир Любительские команды сражаются за право представлять Орловщину на финале в Сочи.



Сегодня в Орле стартует шестой тур Ночной хоккейной лиги дивизиона «Любитель 40+». На Ледовой арене микрорайона Зареченский встретятся змиевский «СЛАМС» и команда «Ледовая арена». В пятницу там же состоится матч между «Метеором» и хоккейным клубом «Долгое». В воскресенье на катке на Наугорском шоссе сыграют «Новосиль» и «Ливгидромаш».



Время начала матчей единое - 21:40.





Анастасия Дорохова

12 декабря 2018 года







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