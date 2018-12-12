Новости версия для печати Сегодня Россия отмечает государственный праздник - День Конституции Главный закон страны появился в 1993 году и отмечает свое 25-летие. Поздравление в адрес всех орловцев адресовало правительство региона.



Поздравление Правительства Орловской области с Днем Конституции Российской Федерации



Уважаемые орловцы!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Основной закон РФ был принят на всенародном референдуме 25 лет назад. Это событие ознаменовало новый этап истории страны, обеспечило стабильное общественно-политическое развитие государства на основе демократических прав и свобод.



Спустя десятилетия Конституция РФ остается гарантом равенства и справедливости, утверждает единство нашего народа перед лицом всех вызовов современности. В ней заложены основы для успешного решения поставленных Президентом России В. В. Путиным общенациональных задач по непрерывной модернизации экономики, социальной сферы, повышению уровня жизни.



Дорогие друзья!



Каждый из нас своим трудом обеспечивает процветание и мощь Отечества, верность великим духовным и патриотическим традициям, преемственность поколений.



Примите искренние пожелания крепкого здоровья, успеха в труде на благо Орловщины и всей России.



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ





Орловское Информбюро

12 декабря 2018 года







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