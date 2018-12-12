Новости версия для печати Накануне в мэрии Орла говорили об основных параметрах бюджета города на 2019 год Сколько и на что будем тратить в 2019-м? Кому и в каких сферах придется «затянуть пояса»? Ответы на эти вопросы перед жителями областного центра держали экономисты Орла на публичных слушаниях.



Депутаты же назвали орловский бюджет следующего года «бюджетом выживания». В целом ситуация такова: доходы прогнозируются в объеме 5 млрд 571 млн рублей. Это почти на полмиллиона меньше, чем в 2018-м. Расходы превысят доходы на 3 млн рублей. Львиную долю средств (без малого 74%) направят на социальную сферу. Так, в бюджет наступающего года закладывают деньги на возведение учреждений образования.

Игорь Краличев, замглавы администрации г. Орла - начальник финансово-экономического управления: «На 2019 год предусмотрены средства: на строительство детского сада на 230 мест по улице Полковника Старинова в сумме 4.8 млн рублей; на строительство школы на 1225 мест в микрорайоне Зареченском в сумме 5 млн рублей; на реконструкцию школы №50 в сумме 5 млн рублей». Проект бюджета Орла жители города поддержали большинством голосов. Окончательное же слово - за депутатами. Вопрос внесен в повестку декабрьской сессии Горсовета. Заседание пройдёт 25 декабря.





Надежда Невматулина

12 декабря 2018 года







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