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Помочь новогодним волшебникам может Роспотребнадзор

До Нового года остается чуть больше двух недель, детвора активно пишет письма Деду Морозу. Их в Великий Устюг уже пришло более 3 миллионов. И, конечно, каждый ребенок просит принести ему самый волшебный и долгожданный подарок. Выбор у Деда Мороза большой, но не все подарки могут оказаться качественными и безопасными. Специалисты ведомства знают, на что нужно обращать внимание.

Приближается пора новогодних праздников, а это значит, что прилавки магазинов наполнятся сладкими подарками. Но тут главное не красивая обертка, а то, что внутри. Поэтому в преддверии нового года, управление Роспотребнадзора тщательно проверяет все склады, где фасуются конфеты.
Алина Еровенкова, ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Управлением Роспотребнадзора по Орловской области проводятся внеплановые проверки в отношении юридических лиц - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фасовку и реализацию новогодних кондитерских наборов. В ходе контрольно-надзорных мероприятий осуществляется отбор проб кондитерских изделий на соответствие микробиологическим и санитарно-техническим показателям».
К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию, количество конфет с указанием не только их названия, но и фабрик-изготовителей. Запрещено использовать скоропортящиеся продукты, такие как кремовые кондитерские изделия, творожные сырки, йогурты.

Так же проверили новогодний подарок, который будет стоять под Губернаторской елкой.

Упаковка, в которую помещены подарки, должна быть безопасна. Нужно обращать внимание на специальные знаки, в виде рюмки и вилки обведенные в кружочек, если такая пиктограмма имеется значит товар соответствует всем требованиям.

Доверяй, но проверяй. После того как конфеты положили в специальный пакет, они едут на анализ. Через несколько дней будет составлен акт со всеми нарушениями, если такие имеются. Вообще каждый потребитель перед покупкой новогоднего подарка может потребовать у продавца документы, свидетельствующие об их безопасности.

Роспотребнадзор рассчитывает на бдительность граждан, и при выявлении нарушений просит обращаться в управление по номеру (4862) 41-52-52.




Всеволод Трифонов
12 декабря 2018 года

 


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