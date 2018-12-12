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В Орле стартовал большой проект музыкального колледжа «Рождественские вечера»Это история теперь уже с 20-летним стажем. Орловцы очень полюбили эти профессиональные концерты и привыкли к ним. Декабрьских выступлений педагогов и студентов ждут с особым нетерпением, ведь то, что когда-то начиналось как отчетный концерт, сегодня превратилось в двухнедельный музыкальный фестиваль.
В колледже с удовольствием встречают гостей и поклонников, многие из которых приходят на фестиваль уже в двадцатый раз. Здесь по праву гордятся доброй традицией и не дают ей прерваться.
Открывают фестиваль, как всегда, два отделения - народный оркестр и народное пение. В программе много произведений преподавателя колледжа, композитора Евгения Дербенко. Он прекрасно помнит, как начинался этот фестиваль.
Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «Двадцать лет это не так уж и мало, за это время из цикла отчетных концертов отделений колледжа наше мероприятие превратилось в полномасштабный фестиваль, и, конечно, самое главное, что это подарок всем нашим жителям накануне самых светлых праздников Нового года и Рождества».
Рождественские вечера одна из самых красивых традиций колледжа. К концертам готовятся заранее, репетируют, шьют костюмы, приглашают гостей. Ведь на фестиваль приходят истинные ценители искусства - большие и маленькие.
Евгений Дербенко, композитор, заслуженный деятель искусств России: «С первых фестивалей было ясно, что это вызывает большой интерес публики, здесь такой масштабный показ работы всех отделений нашего колледжа».
Фестивалем, сплоченностью здесь гордятся по праву: добрую традицию бережно хранят, и с огромным удовольствием продолжают дело, начатое предшественниками. Кроме того, считают педагоги, для ребят это прекрасная возможность попробовать себя на публике. Хотя многие из участников уже настоящие артисты - лауреаты российских и международных конкурсов.
Анастасия Черкасская, заведующая концертной работой ОМК: «Я думаю, что ни один наш фестиваль не бывает обычным, обыкновенным. Конечно, и юбилейный фестиваль будет ярким, но и остальные фестивали не были тусклыми. Единственное отличие этого фестиваля от всех предыдущих это то, что мы посвятим его Тургеневу, чье двухсотлетие мы отмечали совсем недавно».
Следующие концерты, 12 и 17 декабря, дают струнно-смычковое и эстрадное отделения (6+).