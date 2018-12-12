Новости версия для печати В Орле стартовал большой проект музыкального колледжа «Рождественские вечера» Это история теперь уже с 20-летним стажем. Орловцы очень полюбили эти профессиональные концерты и привыкли к ним. Декабрьских выступлений педагогов и студентов ждут с особым нетерпением, ведь то, что когда-то начиналось как отчетный концерт, сегодня превратилось в двухнедельный музыкальный фестиваль.



В колледже с удовольствием встречают гостей и поклонников, многие из которых приходят на фестиваль уже в двадцатый раз. Здесь по праву гордятся доброй традицией и не дают ей прерваться.

Алла Егорова, директор Орловского музыкального колледжа: «Двадцать лет это не так уж и мало, за это время из цикла отчетных концертов отделений колледжа наше мероприятие превратилось в полномасштабный фестиваль, и, конечно, самое главное, что это подарок всем нашим жителям накануне самых светлых праздников Нового года и Рождества». Открывают фестиваль, как всегда, два отделения - народный оркестр и народное пение. В программе много произведений преподавателя колледжа, композитора Евгения Дербенко. Он прекрасно помнит, как начинался этот фестиваль.

Евгений Дербенко, композитор, заслуженный деятель искусств России: «С первых фестивалей было ясно, что это вызывает большой интерес публики, здесь такой масштабный показ работы всех отделений нашего колледжа». Рождественские вечера одна из самых красивых традиций колледжа. К концертам готовятся заранее, репетируют, шьют костюмы, приглашают гостей. Ведь на фестиваль приходят истинные ценители искусства - большие и маленькие.

Анастасия Черкасская, заведующая концертной работой ОМК: «Я думаю, что ни один наш фестиваль не бывает обычным, обыкновенным. Конечно, и юбилейный фестиваль будет ярким, но и остальные фестивали не были тусклыми. Единственное отличие этого фестиваля от всех предыдущих это то, что мы посвятим его Тургеневу, чье двухсотлетие мы отмечали совсем недавно». Фестивалем, сплоченностью здесь гордятся по праву: добрую традицию бережно хранят, и с огромным удовольствием продолжают дело, начатое предшественниками. Кроме того, считают педагоги, для ребят это прекрасная возможность попробовать себя на публике. Хотя многие из участников уже настоящие артисты - лауреаты российских и международных конкурсов.



Следующие концерты, 12 и 17 декабря, дают струнно-смычковое и эстрадное отделения (6+).









Эва Стасюлевич

12 декабря 2018 года







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