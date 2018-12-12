Новости версия для печати Лебединая доверчивость обернулась трагедией В Орле на прошлой неделе из Детского парка были похищены две краснокнижные птицы и гусь. Личность одного из похитителей уже установлена. По информации сотрудников полиции, к краже причастны студенты.



О трагедии, которая произошла на прошлой неделе, напоминают следы крови. По информации сотрудников Детского парка, неизвестные под покровом ночи похитили двух лебедей и гусыню. И по всей вероятности, здесь же с ними и расправились.



Сотрудники парка до последнего не оставляли надежды, что птицы еще живы. Лебеди – самка и самец, появились здесь 5 лет назад. Пернатые обитали на Орлике, были доверчивыми, охотно принимали угощения от людей, а теперь вот и сами стали деликатесом.

Наталья Тышковец, и.о. директора Детского парка: «В ночь с 6 на 7 декабря одного лебедя похитили, и в ночь с 9 на 10 декабря похитили еще одного гуся серого и одного лебедя». Вместе с парой лебедей погиб и гусь, вероятно, его перепутали с третьим лебедем, который к счастью не пострадал. Теперь он остался один.

Наталья Тышковец, и.о. директора Детского парка: «Возможно, в темноте не разглядели и перепутали, наверное, гуся с лебедем. Гусь тоже белый и многие посетители парка путали его с лебедем». Печальное известие вызвало волну негодования среди орловцев. Ведь эти красивые и редкие птицы радовали взор горожан в самом сердце города. Сейчас от них не осталось ни пуха, ни пера, только кровь на снегу.

Оксана Бачурина, жительница г. Орла: «Люди, которые так поступают, они глубоко несчастные. Ну не может нормальный человек так поступить». Личность одного из подозреваемых злоумышленников уже установлена. По информации сотрудников орловской полиции это не бездомный человек, которому нечего было есть, а студент одного из орловских вузов. Факт запечатлела камера очевидца. Эти действия попадают под статью уголовного кодекса.

Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области: «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в зависимости от появления новых сведений, которые могут открыться в процессе расследования, возможна переквалификация уголовных дел. Злоумышленнику выбрана мера пресечения в виде подписки о не выезде и надлежащем поведении». И пока в одних городах, как, например, в Смоленске, для замерзающих лебедей строят домики и усиленно подкармливают, в Орле на две белоснежные и благородные птицы стало меньше.









Татьяна Дьяконова

12 декабря 2018 года







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