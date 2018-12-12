Новости версия для печати Орловцев готовят к переходу на «цифру» Аналоговому телевещанию осталось жить не так уж и долго. Свою работу аналог прекратит на территории Орловской области 3 июня 2019 года. При этом за неделю до отключения на телеканалах будет размещено сообщение о необходимости перехода на новое вещание. О подготовке населения к переходу на цифровое ТВ говорили сегодня представители Орловского РТПЦ и чиновники.



О том, что наступающий год для большинства регионов нашей страны и для Орловщины, в частности, будет знаковым, мы рассказывали не раз. В Орловской области аналоговое вещание будет прекращено 3 июня 2019 года. А это значит, что за эти полгода у жителей будет дополнительная возможность подготовиться к переходу на «цифру».

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «Отключение аналогового вещания будет проходить в стране в три этапа: февраль - 7 регионов, апрель - 20 регионов, 3 июня - 57 регионов. В Тверской области отключение произошло уже 3 декабря. И вот сейчас, на опыте Тверской области мы корректируем свои планы». Цифровое эфирное телевидение даст доступ к 20 телеканалам без абонентской платы.



Сегодня сотрудники РТРС провели беседу с чиновниками Железнодорожного района Орла, чтобы те, в свою очередь могли донести информацию до жителей.

Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «Чтобы еще как-то подготовить население, мы 3 июня не будем просто отключать передатчики. Мы вместо штатного сигнала поставим определенную заставку, на которой будет написано, что дальнейшее вещание на этом канале будет прекращено». Для приема цифрового сигнала нужна антенна, телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 и приставка. В рамках благотворительной акции приемное оборудование для просмотра телевидения в цифровом формате сегодня получили ветераны труда и тыла, которые к глобальным изменениям относятся положительно.



Узнать еще больше информации можно на сайте Орловского РТПЦ.





Юлия Опанасюк

12 декабря 2018 года







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