Новости версия для печати Сегодня днем на площади Ленина прошел гарнизонный развод всех подразделений полиции управления МВД России по городу Орлу Перед стражами порядка были поставлены оперативные задачи, большинство из которых связано с предстоящими праздничными мероприятиями, посвященными новогодним и рождественским праздникам.



До полицейских, довели также оперативную обстановку, сложившуюся в областном центре с начала года.



Кроме того, несколько сотрудников полиции получили перед строем почетные грамоты и новые звания. По окончании построения сотрудники полиции вернулись к выполнению служебных задач.





Иван Суверин

12 декабря 2018 года







На главную страницу





