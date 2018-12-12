Новости версия для печати В Орле ко Дню Конституции приурочили торжественное вручение паспортов подросткам 30 школьников получили свой самый главный документ.



В торжественной обстановке паспорта вручали тем, кто добился успехов в учебе, спорте и творчестве. К паспортам "прилагались" и пожелания - быть законопослушными гражданами, защищать и любить Родину. Также российские паспорта вручили шестерым нашим новым соотечественникам - участникам программы переселения.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области







Татьяна Напольских

12 декабря 2018 года







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