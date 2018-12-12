Сегодня на строящийся храм Казанской иконы Божией Матери в Орле были подняты купола

|
среда
12.12.2018
23:06:26
|
|
Сегодня на строящийся храм Казанской иконы Божией Матери в Орле были подняты куполаРешение о строительстве храма было принято в 2009 году, и велось за счет пожертвований простых граждан, в том числе военнослужащих и их семей.
Спустя пять лет строительство было приостановлено, но уже в 2017 по уточненному проекту работы продолжились, и сегодня новые купола заняли свое место. А 14 декабря в полдень будет совершен чин освящения крестов и колоколов. После чего на купола храма будут подняты шесть крестов, а звонницу сформируют девять колоколов, самый большой из них весит 800 килограммов.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта