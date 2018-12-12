Новости версия для печати Сегодня на строящийся храм Казанской иконы Божией Матери в Орле были подняты купола Решение о строительстве храма было принято в 2009 году, и велось за счет пожертвований простых граждан, в том числе военнослужащих и их семей.



Спустя пять лет строительство было приостановлено, но уже в 2017 по уточненному проекту работы продолжились, и сегодня новые купола заняли свое место. А 14 декабря в полдень будет совершен чин освящения крестов и колоколов. После чего на купола храма будут подняты шесть крестов, а звонницу сформируют девять колоколов, самый большой из них весит 800 килограммов.























Всеволод Трифонов

12 декабря 2018 года







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