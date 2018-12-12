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Коротко о главном

- Добро пожаловаться! Сегодня - в День Конституции России во всех государственных структурах и ведомствах прошли приемы.





- Роковое птичье доверие. В краже двух лебедей и гуся в Детском Парке Орла подозревают студента.





- Подарки без сюрпризов. В «новогодние сундучки» заглянули сотрудники Роспотребнадзора.





- Равнение на жителей! Сегодня полицейские провели «гарнизонный развод» в самом центре города.





- С общей молитвой и помощью. Сегодня на строящийся Храм Казанской Иконы Божией Матери в Орле были подняты купола.



