Новости версия для печати Орловских мастеров и ремесленников приглашают принять участие в конкурсе на участие в предновогодних и рождественских ярмарках Праздничная торговля начнется 21 декабря. Для этого обустроят несколько тематических площадок - на центральной площади Орла, на улицах Ленина и Горького (перед входом в Городской парк культуры и отдыха).



Мастерам бесплатно предоставят красиво украшенные домики для проведения мастер-классов и выставок-продаж. Отдельно выделят домики для приготовления и дегустации блюд и напитков, а также будут организованы места для торговли игрушками и новогодней сувенирной продукцией.

Заявки на участие ждут в областной и городской администрациях, в торгово-промышленной палате.

О намерении принять участие в праздничной торговле просят информировать: Союз «Орловская торгово-промышленная палата» по телефонам 25-53-11 , 48-17-21 ,

, , финансово-экономическое управление администрации города Орла по телефонам 73-16-34 , 43-22-73 ,

, , Управление промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области 54-46-33, 54-29-78.





Мария Семак

13 декабря 2018 года







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