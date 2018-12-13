В Орле пройдет Йога-марафон в поддержку работы паллиативной службы

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четверг
13.12.2018
10:02:30
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В Орле пройдет Йога-марафон в поддержку работы паллиативной службыВ субботу, 15 декабря, ждут всех, кто хочет провести время интересно для себя и с пользой для общества.
Выездная бригада паллиативной службы начала работать в январе этого года. За год работы бригада совершила больше 1000 выездов. Всего за помощью обратилось больше 250 человек, а постоянных подопечных у специалистов – 66 пациентов.
Чтобы служба продолжала работать, необходимы средства на зарплату врачам, на приобретение лекарств, расходных материалов, на содержание автомобиля. В субботу, 15 декабря, руководители известных в Орле студий йога-практик проведут марафон, средства от которого пойдут на организацию работы паллиативной службы.
О том, где и когда пройдет мероприятие можно узнать на сайте регионального фонда социальной поддержки населения и в соцсетях.
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