Новости версия для печати В Орле пройдет Йога-марафон в поддержку работы паллиативной службы В субботу, 15 декабря, ждут всех, кто хочет провести время интересно для себя и с пользой для общества.



Выездная бригада паллиативной службы начала работать в январе этого года. За год работы бригада совершила больше 1000 выездов. Всего за помощью обратилось больше 250 человек, а постоянных подопечных у специалистов – 66 пациентов.



О том, где и когда пройдет мероприятие можно узнать на Чтобы служба продолжала работать, необходимы средства на зарплату врачам, на приобретение лекарств, расходных материалов, на содержание автомобиля. В субботу, 15 декабря, руководители известных в Орле студий йога-практик проведут марафон, средства от которого пойдут на организацию работы паллиативной службы.О том, где и когда пройдет мероприятие можно узнать на сайте регионального фонда социальной поддержки населения и в соцсетях





Мария Семак

13 декабря 2018 года







На главную страницу





