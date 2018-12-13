Новости версия для печати В Орле оштрафованы три перевозчика общественного транспорта Проверки, касающиеся соблюдения перевозчиками графиков движения в вечернее время, прошли на минувшей неделе.



По результатам рейдов у трех предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, обнаружены нарушения. Им были выписаны штрафы, предусмотренные условиями контрактов, сообщает сайт городской администрации. В мэрии напомнили, что в случае выявления каких-либо нарушений со стороны водителей общественного пассажирского транспорта граждане могут обращаться в ГИБДД УМВД России по городу Орлу (нарушения правил дорожного движения), в полицию (административные правонарушения, в т.ч. курение в салоне транспортного средства), а также по всем вопросам непосредственно в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи по телефонам (4862) 43-71-14 и 43-36-02.





Орловское Информбюро

13 декабря 2018 года







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