Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 34 ДТП Из них 4 ДТП с пострадавшими, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения.



12 декабря в Ливнах в 09:30 водитель автомобиля «КАМАЗ-53212» с прицепом СЗАП совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



12 декабря в поселке Хотынец в 13:30 водитель автомобиля «УАЗ-220695-04» допустил столкновение со встречным автомобилем «Лада-Калина». В результате ДТП пассажир автомобиля «Лада» получил телесные повреждения и был доставлен в Хотынецкую ЦРБ.



12 декабря в Орле в 14:05 водитель автомобиля «Лада-Калина», при движении задним ходом по прилегающей территории к д. 49 по Болховскому шоссе, допустил наезд на пешехода, который двигался по тротуару. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, доставлен в ООКБ, госпитализирован в отделение травматологии.



12 декабря в Орле в 16:45 водитель автобуса «БОВА» двигался по ул. Михалицына и в районе дома № 41 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с «ГАЗ-32215», с последующим столкновением «ГАЗ» с «Тойота-РАВ-4», которая следовала впереди попутно. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир «ГАЗ», с места ДТП доставлен в ООКБ, отпущен на амбулаторное лечение.





Орловское Информбюро

13 декабря 2018 года







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