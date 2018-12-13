В Орле погода не дает расслабиться коммунальным службам

|
четверг
13.12.2018
15:37:50
|
|
В Орле погода не дает расслабиться коммунальным службам12 КДМ, 2 самосвала, 4 фронтальных погрузчика, 5 тракторов и 1 «вилли» - именно столько спецтехники, по информации мэрии Орла, сейчас работает на дорогах областного центра.
Всего на дорогах Орла, а также в парках и скверах, работает 24 единицы техники. Дворы - в компетенции управляющих компаний. Именно они должны содержать в нормальном состоянии. Чистить и посыпать дорожки.
За сутки из запасов «Спецавтобазы» было израсходовано 418 тонн песко-соляной смеси. Вывезено 90 кубометров снега. Снег с городских территорий вывозят на четыре специально отведенные для этого площадки. Они расположены во всех районах города.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта