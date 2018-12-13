Новости версия для печати В Орле погода не дает расслабиться коммунальным службам 12 КДМ, 2 самосвала, 4 фронтальных погрузчика, 5 тракторов и 1 «вилли» - именно столько спецтехники, по информации мэрии Орла, сейчас работает на дорогах областного центра.



Всего на дорогах Орла, а также в парках и скверах, работает 24 единицы техники. Дворы - в компетенции управляющих компаний. Именно они должны содержать в нормальном состоянии. Чистить и посыпать дорожки.



За сутки из запасов «Спецавтобазы» было израсходовано 418 тонн песко-соляной смеси. Вывезено 90 кубометров снега. Снег с городских территорий вывозят на четыре специально отведенные для этого площадки. Они расположены во всех районах города.





Татьяна Напольских

13 декабря 2018 года







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