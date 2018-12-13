Новости версия для печати Ситуацию на «Спецавтобазе» обсудили на заседании одного из комитетов орловского Горсовета И ситуация на предприятии - совсем нелегкая, констатировали депутаты.



Как сообщили на совместном заседании комитетов ЖКХ и экономической политики, у предприятия заблокировали счета. Есть проблема с закупкой ГСМ, появляется долг по заработной плате. Необходима помощь муниципалитета. Озвучили сумму в 4 млн рублей.





Татьяна Напольских

13 декабря 2018 года







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