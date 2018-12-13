Новости версия для печати В Орловском краеведческом музее открылась большая выставка, посвященная юбилею Орловского фотографического общества Экспозиция составлена так, что можно проследить поэтапное развитие фотоискусства в Орле на протяжении более века. Выставка дополнена редкими и уникальными фотографиями разных лет и разных авторов.



От серебряной пластины до цифровой техники - такова эволюция фотоаппарата за сто лет. Когда-то громоздкая фотокамера в тяжелом деревянном корпусе делала профессию фотографа редкой и даже уникальной, зато сегодня любой, кто приобрел себе «зеркалку» уже может считать себя мастером.



Фотоателье появились в Орле одними из первых в России, и практически сразу фотографы - профессиональные и не очень - объединились в Орловское фотографическое общество. Первыми его членами и основателями стали статский советник Каверзнев, преподаватель Левицкий, фотограф, одного из самых популярных в дореволюционном Орле фотоателье - Вареник. Их лица сохранила для нас фотография, которую также можно увидеть на выставке. А снимать в те времена мог не каждый желающий.

Александр Саран, профессор, краевед: «Все съемки в те времена проверялись, разрешались или запрещались. Когда я работал в архиве, на несколько десятков фотографов, которым разрешили съемки, приходилось несколько запрещений, кому-то и не разрешалось». Но удержать прогресс было уже невозможно, и фотография пошла вперед семимильными шагами. Фотографическое общество в 1917 году было закрыто, но семена этого удивительного дела были посеяны. Именно фотографам тех лет мы обязаны видами Орла начала прошлого века, которые сейчас так активно используются. Очень жаль, что многие снимки 20-30-40-х годов для нас утеряны навсегда, они не пережили революций и войн, потому что тогда это было очень хрупким искусством.

Александр Саран, профессор, краевед: «По воспоминаниям очевидцев, когда в 1941 году началась эвакуация, люди на улицах рядом с фотоателье буквально ходили по стеклянным пластинкам, давили эти фотографии». Фотографией увлекались и были неплохими мастерами этого дела и известные орловцы: полярник Владимир Русанов, писатели Леонид Андреев и Михаил Пришвин. Постепенно эволюционировал и фотоаппарат и сами фотографы. Новый бум фотографии в Орле случился уже в 60-х годах прошлого века. Тогда же появился фотоклуб «Орел», который возглавляли Горбунов, Богатов, Тучнин.

Леонид Тучнин, фотограф, сотрудник краеведческого музея: «За годы существования Орловского фотографического общества накоплен огромный материал и очень серьезная фотоколлекция. И что самое ценное - эти фотографии все время востребованы». Отпраздновать юбилей фотографического общества пригласили фотографов Орла сегодняшнего. Это фотокорры ведущих газет, преподаватели фотодела института и колледжа культуры, свободные художники. Член ФИАП, фотохудожник Андрей Сучков тоже оказался в экспозиции выставки со своими учениками из «Ракурса».

Андрей Сучков, фотограф, член FIAP: «Можно вспомнить известнейшего и до сих пор чтимого педагога, такого как Мальков, который заложил основы орловской фотографической школы. Всегда идет связь от учителя к ученику». Талантливый фотограф и педагог с многолетним стажем Людмила Доморацкая на отсутствие учеников не жалуется, но считает, что фотографом может сделать только душа. При таком обилии современной аппаратуры талантов - единицы.

Людмила Доморацкая, преподаватель Орловского колледжа культуры: «Всегда талантливых не много, и всегда ты видишь, что корни - в семье. Потому что, если родители читают, слушают серьезную музыку, то и ребенок, чем бы он попутно не увлекался, у него есть на что ориентироваться». Сегодня Орловское фотографическое общество организация неформальная. Краеведческий музей собрал огромную коллекцию фотографий, которые и представили на выставке, в ней вся жизнь страны за три не самых легких для России последних десятилетия. А человек с фотоаппаратом по-прежнему живет, развивается, обретает новых поклонников.



А чтобы через сто лет люди знали, кто оставил потомкам летопись города в картинках, была сделана фотография ведущих современных фотографов Орла.





Эва Стасюлевич

13 декабря 2018 года







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