Новости версия для печати Орловчанки выбирают бокс Хук, джеб, апперкот - это названия ударов в боксе. И они, конечно, более привычны мужскому уху. Но для некоторых орловских девушек - это тоже не пустые слова.



В тренировку боксера входит сразу несколько необычных упражнений. Технику удара спортсмены отрабатывают с помощью теннисного мяча, скорость помогает развить скакалка, снять эмоциональное напряжение – «бой с тенью». Бой с тенью - одно из самых разноплановых упражнений. Ключевой фактор здесь - воображение. Оно же необходимо, к примеру, и в танцах, которые традиционно считаются «женским» видом спорта.

Татьяна Хорошилова, спортсменка СШОР Боевых искусств: «Танцами я занималась, закончила хореографическую школу. Но потом мне это надоело, мне это было скучным. Смотрела телевизор с папой, смотрели бокс. Спросила себя - а почему нет? Пришла попробовать, с подругой - одной было страшно. Первая тренировка была ужасной. Ничего не получалось. Расплакалась».



Но слезы не стали поводом к прекращению тренировок. Сейчас Татьяна - обладатель первого взрослого разряда. В ее активе серия побед на международных турнирах, множество наград за лучшую технику. За семь лет в карьере девушки было много запоминающихся боев. Попадались и соперники гораздо старше и опытнее орловчанки.

Татьяна Хорошилова, спортсменка СШОР Боевых искусств: «Международный турнир проходил в Беларуси, в городе Гомель. Мне было 15 лет. Так получилось, мне в первом бою попался мастер спорта, первый номер сборной Украины. Конечно, было страшновато. Но все же я вышла в ринг, показала все, чему меня научил тренер». Учат девушек стойкости, умению подниматься даже после самых страшных ударов не только тренеры, но и кумиры из большого спорта. Тем более что у российского бокса сложились добрые победные традиции.

Дарья Нелюбова, спортсменка СШОР Боевых искусств: «Моим кумиром в большом спорте является Денис Лебедев. Его стойкость, он постоянно тренируется, не сдается. Я считаю то, что это мужество, и на него нужно равняться». Самым ярким своим достижением Дарья Нелюбова считает победу на престижных всероссийских соревнованиях «Юности России». Но на достигнутом останавливаться не собирается. Тем более, что ее любимый спортсмен идет вперед к новым вершинам.



Давно прошли времена строго разделения видов спорта на мужские и женские. Спорт - это тоже творчество, и не стоит мешать самовыражению личности на площадках и аренах. Сейчас Дарья Нелюбова готовится к Первенству ЦФО, которое пройдет в январе будущего года в Серпухове.





Анастасия Дорохова

13 декабря 2018 года







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