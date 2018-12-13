Новости версия для печати СК РФ по Орловской области проводит доследственную проверку по факту нарушения прав многодетных семей Поводом к проверке стали сообщения региональных СМИ.



Как сообщает сайт СК РФ по Орловской области, инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения прав многодетных семей, проживающих на территории города Орла.



Так, накануне в СМИ появились сведения о том, что в Орле 858 многодетных семей не могут воспользоваться мерой социальной поддержки - получить земельные участки под строительство жилья.



В рамках проверки следствием будут изучены все изложенные в материалах СМИ сведения и дана объективная правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Орловское Информбюро

13 декабря 2018 года







На главную страницу





