Андрей Клычков провел прием граждан в приемной Президента РФ в Орловской области

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четверг
13.12.2018
20:40:10
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Андрей Клычков провел прием граждан в приемной Президента РФ в Орловской областиПрием граждан состоялся 13 декабря.
На прием к главе региона пришли жители Болхова, Орла и Мценска. Большая часть вопросов касалась вопроса ремонта дорог, ливневых канализаций и тротуаров. Также граждане обратились за помощью в решении вопросов, связанных с выплатой льгот пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, по вопросам медицинского обслуживания, благоустройства городской среды, ремонта многоквартирного дома, а также долевого строительства.
Губернатор области дал ряд поручений по решению обозначенных проблем, сообщает информационный портал Орловской области.
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