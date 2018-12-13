Новости версия для печати Андрей Клычков провел прием граждан в приемной Президента РФ в Орловской области Прием граждан состоялся 13 декабря.



На прием к главе региона пришли жители Болхова, Орла и Мценска. Большая часть вопросов касалась вопроса ремонта дорог, ливневых канализаций и тротуаров. Также граждане обратились за помощью в решении вопросов, связанных с выплатой льгот пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, по вопросам медицинского обслуживания, благоустройства городской среды, ремонта многоквартирного дома, а также долевого строительства.

Губернатор области дал ряд поручений по решению обозначенных проблем, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

13 декабря 2018 года







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