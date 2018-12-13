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Коротко о главном

- Проблемы множатся - как снежный ком? Сложную финансовую ситуацию со «Спецавтобазой» обсудили сегодня на заседании двух комитетов Горсовета Орла.





- Где живут волшебники? Помочь свершиться чуду может каждый. В регионе стартовал марафон «Елка Добра».





- Задолженность - погасят, но сокращения штата - не избежать. Ситуацию с Должанской ЦРБ разбирали сегодня депутаты Облсовета.





- «Накапало» на штрафы. Трещины в трубах стали поводом для административного дела.





- Занавес открывается... 2019-й будет Годом Театра.