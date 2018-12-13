Новости версия для печати Реорганизация ЦРБ Должанского района - неизбежна Задолженность в 3 миллиона 600 тысяч рублей, из-за которой центральная больница Должанского района реорганизуется, будет погашена до конца этого года. Однако сокращение штата медучреждению всё равно не избежать.



Ситуацию сегодня подробно разбирали члены комитета по здравоохранению при Облсовете. Депутаты согласились с тем, что данная мера - вынужденная. Из-за сокращения населения района почти на 4 тысячи человек за последние 10 лет, коечный фонд больницы сократился до 24 единиц. Это и повлияло на принятие решения о реорганизации. Также областной департамент здравоохранения рассмотрит вопрос об уплотнении медучреждения: пока речь идёт о переносе детского отделения в корпус самой больницы. Павел Сергеев, и.о. руководителя Департамента здравоохранения Орловской области: «Кредиторская задолженность, которая составляет 3,5 миллиона 600 тысяч, будет погашена к концу года, что выровняет ситуацию в самой Должанской ЦРБ».





Антон Киселёв

13 декабря 2018 года







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