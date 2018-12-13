Новости версия для печати В Орле два руководителя управляющих организаций привлечены к административной ответственности Так отреагировали на обращение людей в областной Жилинспекции.



Два руководителя управляющих организаций привлечены к административной ответственности за трещины в трубах канализации. Жалобы поступили от жителей домов по улицам Маринченко и Рощинской. Проверка показала, что техническое и санитарное состояние общедомового имущества содержится в ненадлежащем виде. Итог - 25 тысяч штрафа начальникам ЖЭУ № 22 и № 16.





Татьяна Напольских

13 декабря 2018 года







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