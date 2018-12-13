Новости версия для печати «Мистерия театра» развернулась сегодня на главной сцене Орла В Орловском Академическом торжественно открыли «Год Театра в России».



В соответствии с Указом президента страны, наступающий 2019-й и будет «Годом Театра». Он призван помочь сохранить и приумножить традиции театрального искусства. Ради этой цели сегодня объединились артисты четырех орловских театров: Академического, «Свободного пространства», «Русского стиля» и даже кукольного театра, ведь с раннего детства при помощи Мельпомены можно донести главные принципы - добра и зла.





Татьяна Напольских

13 декабря 2018 года







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