Новости версия для печати Орловский областной колледж культуры и искусств сегодня отметил юбилей Это учебное заведение было создано 50 лет назад.



Праздник собрал не только студентов, но и всех друзей и конечно выпускников. Почетные грамоты за вклад в культуру области получили лучшие преподаватели колледжа. Награждение продолжилось большим концертом, где творческие коллективы города поздравляли колледж с юбилейной датой.





Татьяна Напольских

13 декабря 2018 года







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