Новости версия для печати Орловский лицей № 18 стал победителем областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» Конкурс проводился департаментом образования Орловской области совместно с Общественным Советом ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при губернаторе Орловской области.



Торжественное награждение дипломами и памятными знаками победителей и призеров областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины» состоялось во Дворце пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина. Среди учебных заведений региона Диплом 1-й степени был вручён лицею №18 г. Орла, Диплом 2-й степени - Стрелецкой средней общеобразовательной школе Орловского района, Диплом 3-й степени - Орловскому техникуму агротехнологий и транспорта. По итогам конкурса также были награждены более 70 учащихся общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования муниципальных образований области, членов детско-юношеских организаций Орловской области «Российское движение школьников» и «Юнармия». Кроме того, заслуженные награды вручили руководителям поисковых объединений, представителям образовательных организаций, общественных организаций, занимающимся военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

14 декабря 2018 года







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