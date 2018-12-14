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В Орле дополнительные меры социальной поддержки получают более 16 тысяч горожан

В городском бюджете на их обеспечение в 2018 году заложено 77,9 млн рублей.

3,5 млн рублей уходят на оказание различных видов социальной помощи малоимущим гражданам, большая часть из которых 70% (2,27 млн) — на обеспечение горячим питанием. Так, ежедневно МУП «Столовая №30» обеспечивает горячим питанием 140 граждан, которые оказались в крайней нужде.
 
631,6 тыс. рублей потрачены на проведение социально значимых мероприятий, в том числе закупку школьных ранцев и канцелярских принадлежностей для детей-инвалидов и детей-сирот (185,3 тыс. рублей), обеспечение постельным бельем и полотенцами (169 тыс. рублей) и новогодними подарками (277,3 тыс. рублей).
 
Наиболее востребованной мерой социальной поддержки является предоставление материальной помощи на жизненно важные цели: приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости, лечение, нахождение семьи с несовершеннолетними детьми в сложной жизненной ситуации в связи с отключением или возможным отключением жилых помещений от источников тепло- и энергоснабжения, имеющим задолженность за потребленные услуги. 
 
В текущем году комиссионно обследованы около трех тысяч семей, в том числе семьи социального риска. По итогам обследований оказана материальная помощь 180 семьям на общую сумму 540 тыс. рублей.
 
 Из резервного фонда администрации города для 46 семей, попавших в экстремальную ситуацию, выделено 1 млн 140 тыс. рублей, сообщает сайт администрации города Орла.



Орловское Информбюро
14 декабря 2018 года

 


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