Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 24 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения.



13 декабря в 11:30 водитель, управляя автобусом «Реал», в районе дома №155 по улице Московской допустил наезд на стоящий автобус «ПАЗ». В 13:30 минут в приемный покой ООКБ за медицинской помощью обратилась женщина, которая получила телесные повреждения в результате ДТП.



13 декабря в 18:30 водитель, управляя автомашиной «УАЗ», следовал по автодороге «Орел-Тамбов» и районе 43 км произошло столкновение с транспортным средством «Камаз». В результате ДТП пассажир автомобиля «УАЗ» - женщина 1953 г.р. получила телесные повреждения, оказана медицинская помощь.





Вести-Орёл

14 декабря 2018 года







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