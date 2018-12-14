Новости версия для печати Глава Должанского района выступил против реорганизации ЦРБ Департамент здравоохранения области пообещал, что до конца года долги центральной больницы Должанского района будут погашены. Речь идёт о 3,5 миллионах рублей. Правда сокращения штата медучреждение не избежит. Судьбу больницы и её будущий статус накануне решали члены комитета по здравоохранению Облсовета.



Уведомления о сокращении штата работники Должанской райбольницы начали получать около месяца назад. Предложенные в соответствии с трудовым законодательством вакансии порою доходили до абсурда: например трем медсёстрам отделения хирургии предложили перейти в уборщицы ФАПов, с окладом в 1700 рублей, и наводить порядок нужно в помещении в 20 километрах от райцентра. По Долгому пошли слухи, что больницу и вовсе закроют. Подкрепляла их и постоянная смена главврачей. Новый и.о., назначенный меньше месяца назад, принялся разбираться в ситуации - и причины оказались до неприличия банальны - у больницы долги.

Магомедсаид Шахбанов, и.о. главного врача БУЗ ОО «Должанская ЦРБ»: «За 2018 год мы уже за несвоевременное исполнение отдали пени 487 тысяч. И ещё сейчас - еще 72 тысячи 800 рублей, и исполнительный лист на арест счетов на данный момент тоже находится в казначействе». Но большая часть расходов медучреждения - это коммуналка. За свет, воду и отопления четырех корпусов больница сейчас должна 3,5 миллиона рублей. Потому актуален вопрос уплотнения. Его сейчас прорабатывает департамент здравоохранения.

Павел Сергеев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «По поводу кредиторской задолженности, экономии - мы держим на контроле. Сейчас уже и кредиторская задолженность, которая составляет 3 млн. 600 тысяч, будет погашена к концу года. Что выровняет ситуацию в самой Должанской ЦРБ». Проблему финансов это не решит. Глава района уверен, что медучреждения должно начать зарабатывать. Для начала нужно увеличить коечный фонд и привлечь в Долгое новых специалистов. Поддержку в этом администрация окажет.

Владимир Марахин, глава Должанского района: «Есть два выхода: либо департамент наводит порядок, и больница будет больницей, либо дайте нам полномочия, чтобы район занялся больницей. Я обещаю Вам всем, мы постараемся сделать больницу, чтобы она была образцовой». После новогодних каникул депутатам вместе с сотрудниками департамента здравоохранения предстоит решить, в каком статусе медучреждение продолжит работу - будет это районная больница, участковая или просто амбулатория, или её вовсе после реорганизации присоединят к Ливенской ЦРБ - такой вариант тоже рассматривается.





Антон Киселёв

14 декабря 2018 года







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