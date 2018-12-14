Орловская спортсменка стала бронзовым призером Первенства мира по киокусинкай

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Орловская спортсменка стала бронзовым призером Первенства мира по киокусинкайДля спортсменок областной федерации киокусинкай стало доброй традицией привозить медали Первенства мира. В этом году Александра Федотова завоевала «бронзу».
Пятнадцатилетняя Александра Федотова занимается киокусинкай-карате полжизни. К «бронзе» мирового турнира среди молодых спортсменов она пришла после победы на Первенстве России. Завоевывать медали практически на всех стартах для самой Саши уже стало традицией - актив наград у нее внушительный. Однако медаль, завоеванная в Болгарии, перевешивает все предыдущие успехи.
Соперницами орловчанки стали каратистки из Грузии, Японии и Казахстана. Всего же на Первенстве мира собрались 750 участников из 30 стран. До «золота» нашей спортсменке не хватило совсем немного. Но поражение в полуфинале не испортило ей настроение.
Иван Сергеев, представитель федерации киокусинкай Орловской области: «Для Александры это большой успех, так как это первая крупная победа в ее жизни. И я надеюсь, что в дальнейшем результаты будут только приумножаться».
Впереди у спортсменки подготовка к новым соревнованиям. Возможно, участие в Первенстве мира через два года. А может и более масштабные перспективы.
Александра Федотова, бронзовый призер Первенства мира-2018: «Мне очень понравились эти соревнования. Я участвовала первый раз на соревнованиях такого уровня. Я раньше даже не могла мечтать, что попаду туда. Но когда я отобралась, я была очень счастлива».
Александра Федотова, бронзовый призер Первенства мира-2018: «Киокусинкай - это интересный вид спорта, и я надеюсь, что через какое-то время он попадет в олимпийскую программу».Второй участницей Первенства мира от Орловской области стала Ангелина Калашникова. Ей повезло меньше. Свой стартовый бой наша спортсменка проиграла. Впрочем, обе девочки считают само попадание на турнир подобного уровня - успехом и заверили, что будут работать над собой для улучшения результатов.