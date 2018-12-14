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Орловская спортсменка стала бронзовым призером Первенства мира по киокусинкай

Для спортсменок областной федерации киокусинкай стало доброй традицией привозить медали Первенства мира. В этом году Александра Федотова завоевала «бронзу».

Пятнадцатилетняя Александра Федотова занимается киокусинкай-карате полжизни. К «бронзе» мирового турнира среди молодых спортсменов она пришла после победы на Первенстве России. Завоевывать медали практически на всех стартах для самой Саши уже стало традицией - актив наград у нее внушительный. Однако медаль, завоеванная в Болгарии, перевешивает все предыдущие успехи.
Иван Сергеев, представитель федерации киокусинкай Орловской области: «Для Александры это большой успех, так как это первая крупная победа в ее жизни. И я надеюсь, что в дальнейшем результаты будут только приумножаться».
Соперницами орловчанки стали каратистки из Грузии, Японии и Казахстана. Всего же на Первенстве мира собрались 750 участников из 30 стран. До «золота» нашей спортсменке не хватило совсем немного. Но поражение в полуфинале не испортило ей настроение.
Александра Федотова, бронзовый призер Первенства мира-2018: «Мне очень понравились эти соревнования. Я участвовала первый раз на соревнованиях такого уровня. Я раньше даже не могла мечтать, что попаду туда. Но когда я отобралась, я была очень счастлива».
Впереди у спортсменки подготовка к новым соревнованиям. Возможно, участие в Первенстве мира через два года. А может и более масштабные перспективы.
Александра Федотова, бронзовый призер Первенства мира-2018: «Киокусинкай - это интересный вид спорта, и я надеюсь, что через какое-то время он попадет в олимпийскую программу».
Второй участницей Первенства мира от Орловской области стала Ангелина Калашникова. Ей повезло меньше. Свой стартовый бой наша спортсменка проиграла. Впрочем, обе девочки считают само попадание на турнир подобного уровня - успехом и заверили, что будут работать над собой для улучшения результатов.


Анастасия Дорохова
14 декабря 2018 года

 


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