Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Горькая пилюля» для Должанской ЦРБ. Долги погасят, но сокращения не избежать.



- Недосчитались 16 млн. Руководителей одного из орловских предприятий подозревают в уклонение от налогов.



- Под покровительством Мельпомены. В Орловской области открыли Год Театра.



- Бронзовый дебют юной орловчанки на Первенстве Мира. Наши девушки доказали, что умеют постоять за себя и за страну.





Вести-Орёл

14 декабря 2018 года







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