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До Нового года осталось две недели

Улицы Орла уже украшают наряженные лесные красавицы, дети учат стихи для утренников, а их родители ломают голову над новогодними нарядами. Героиня нашего сюжета уже давно выросла, но до сих пор встречает праздник в карнавальном костюме. И собрала она уже целую коллекцию.

Страсть к новогодним костюмам у Ольги Барабаш возникла еще в детстве, когда она, как и другие ребятишки, в карнавальных нарядах приходила на елку.
Ольга Барабаш, рукодельница: «Дед Мороз приглашал детей, которые были в костюмах, в отдельный хоровод. Все дети выходили, в том числе и я. Я помню ощущение радости, что я нахожусь рядом с Дедом Морозом, что иду в хороводе с такими же нарядными детками. И тем, кто был самым нарядным, Дем Мороз вручал свои призы и подарки».
Когда на утренники стали ходить уже ее дети, Ольга начала мастерить костюмы для них. И хотя сын и дочь уже выросли, карнавальные наряды она шьет до сих пор. Сейчас, например, в работе, костюм популярного мультперсонажа - собачки Скай. А дома уже собралась целая коллекция шапочек, колпачков, париков и нарядов для разных персонажей. Только клоунских - несколько.

Самый любимый - костюм Белоснежки, наряжаясь в него, Ольга чувствует себя настоящей принцессой. Ну а самые популярные, конечно, костюмы Снегурочки и Деда Мороза.
Ольга Барабаш, рукодельница: «Я наряжаюсь Снегурочкой, Дедом Морозом я наряжаю мужа, и мы поздравляем детей своих друзей, знакомых. Конечно, это любимые персонажи, которые приносят радость не только детям, но и взрослым».
И каждый год с нетерпением Ольга ждет новогодних праздников, когда в маскарадных костюмах можно ходить по улице и радовать детей и взрослых.

Подробнее о коллекции карнавальных костюмов, а также о многом другом, не менее интересном, можно узнать завтра, 15 декабря, в программе «Местное время. Суббота», которая выйдет в эфир в 8:40 на канале «Россия».


Татьяна Тимохина
14 декабря 2018 года

 


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