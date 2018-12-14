Новости версия для печати Сегодня в Орле прошел молодежный форум «Территория безопасности. Цифровое пространство разъединяет или объединяет поколения?» Инициатором мероприятия стала администрация города Орла. В форуме приняли участие около 300 учащихся высших учебных заведений и колледжей.



О том, что в настоящее время информация является мощнейшим ресурсом, пожалуй, знает каждый. Представить жизнь без цифровых технологий сейчас уже кажется невозможным. Плюсы и минусы - чего больше? Этот вопрос до сих пор вызывает жаркие дискуссии.



Информационная безопасность, влияние кибер-пространства на формирование взглядов и мировоззрения молодежи - эта тема на форуме была ключевой.

Ирина Проваленкова, замглавы администрации г. Орла - руководитель аппарата администрации г. Орла: «Мы собрались, чтобы обсудить и найти механизмы, способы защиты нашей молодежи от негативного влияния киберсреды, обсудить вопросы профилактики социально опасного и противоправного поведения молодежи в информационной среде». Заполненный зал показал, что тема эта волнует и молодые умы. Юноши и девушки пришли не для галочки, а потому что от этого зависит их будущее. Студенты признаются, без интернета жизнь свою уже не представляют, однако и помимо всемирной паутины, им есть чем заняться - учеба, работа, дружба, любовь.



В рамках встречи поднимали тему вовлечения подростков в террористические организации. Уже сейчас эта тема является реальной угрозой национальной безопасности.

Ярослав Власов, студент: «Это очень опасно - попадание в эту ситуацию. Терроризм очень опасен для нас. Все мы люди, но то, что все мы настроены друг против друга и испытываем враждебность, это очень плохо». На форуме каждый желающий мог задать не только интересующий вопрос спикеру, но и высказать свою точку зрения.





Юлия Опанасюк

14 декабря 2018 года







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